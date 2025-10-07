Клименко назвал изменения в налоговой системе IT-сектора мерой стабилизации бюджета

Министр цифрового развития Максут Шадаев объявил о планах увеличить тарифы на страховые взносы для IT-компаний и отменить льготы по НДС на покупку отечественного ПО. В эфире Общественной Службы Новостей председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко объяснил, почему изменения в налоговой системе IT-сектора запланированы на 2025 год как мера стабилизации бюджета.

«Дефицит бюджета составляет 4,5 трлн рублей, но банковская система в этом году заработает четыре трлн рублей, а нефтяной демпфер, который мы платим нефтяным компаниям, чтобы они не повышали цены на бензин, составит три трлн рублей — из этого списка можно выбрать все на погашение нашего дефицита», — сообщил он.

По словам Клименко, налоговые изменения срабатывают только в начале, когда бизнес не готов. Поэтому компании либо переложат свои расходы на потребителей, либо уйдут с рынка.