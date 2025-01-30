Клименко: блогерам из России не удастся вернуть прежние доходы в течение 5 лет

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики и основатель «LiveInternet» Герман Клименко сообщил ИА НСН , что России потребуется больше пяти лет, чтобы достичь уровня зарубежных рекламных рынков по капитализации, что непосредственно сказывается на доходах блогеров.

За прошедший год крупнейшие цифровые платформы значительно увеличили выплаты создателям контента: «ВКонтакте» выплатила 7,1 миллиарда рублей, «Яндекс» — 1,7 миллиарда рублей, а Nuum — 46 миллионов рублей. Компании связывают этот рост с увеличением активности пользователей и внедрением новых инструментов монетизации на своих платформах.

«Например, если англоязычный контент, это будет 100 долларов заработок, если русскоязычный — пять долларов», — сказал эксперт.

Клименко добавил, что сейчас основу российского рынка рекламы составляют банки и маркетплейсы, тогда как до масштабов бюджетов компаний вроде Procter & Gamble россиянам пока далеко.