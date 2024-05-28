Климатолог Пестрякова предупредила жителей Урала и Сибири о неустойчивой погоде летом

Климатолог и кандидат географических наук Екатерина Пестрякова рассказала, когда жители Урала и Сибири смогут порадоваться теплым дням. Слова эксперта опубликовал «ФедералПресс».

Она напомнила, что сейчас в России преобладает сухой климат. Частые изменения в погодных условиях будут наблюдаться еще три года.

По мнению специалиста, лето придет в регионы 31 мая, однако погода останется такой же неустойчивой. Жару стоит ждать в июне–июле, а вот в августе немного похолодает.

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