Климатолог Пестрякова предупредила жителей Урала и Сибири о неустойчивой погоде летом
Климатолог и кандидат географических наук Екатерина Пестрякова рассказала, когда жители Урала и Сибири смогут порадоваться теплым дням. Слова эксперта опубликовал «ФедералПресс».
Она напомнила, что сейчас в России преобладает сухой климат. Частые изменения в погодных условиях будут наблюдаться еще три года.
По мнению специалиста, лето придет в регионы 31 мая, однако погода останется такой же неустойчивой. Жару стоит ждать в июне–июле, а вот в августе немного похолодает.
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