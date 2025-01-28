Климатолог Кокорин: зимние оттепели могут быть опасны для сельского хозяйства

Оттепель, зафиксированная в центральной части России, может представлять угрозу для сельского хозяйства. Об этом рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

По его словам, опасность связана не столько с температурой, сколько с тем, что произойдет после окончания оттепели.

«Если вначале выпадет много пушистого снега слоем в 10-15 сантиметров, а затем грянут морозы, то ничего плохого не произойдет, посевы будут укрыты снегом и не пострадают. Если же будет наоборот, то для посевов это будет плохо», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе ожидается увеличение средней зимней температуры. На взгляд Климатолога, через 40–50 лет на широте Москвы будет на 3–4 градуса теплее, добавил RT.