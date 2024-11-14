Климатолог Алексеев усомнился в данных британских ученых об опасном пороге потепления

По данным ученых из Ланкастерского университета и Университета Лидса, климатические условия приблизилось к пределу в 1,5 градуса, который был установлен Парижским климатическим соглашением в 2015 году в качестве одного из пороговых значений от доиндустриального уровня. Однако ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, климатолог Алексей Елисеев усомнился в вычислениях коллег, сообщил MK.ru .

По словам ученого, сравнивать климатические показатели можно только между периодами со стабильными значениями и лишь в том случае, когда есть подтверждения антропогенных причин изменений.

А британские ученые берут для анализа начало XIX века. Однако в этот период Земля все еще выходила из Малого ледникового периода, что не было связано с человеком, добавил aif.ru.