Кинопродюсер Толчинский сообщил об идее открыть в Петербурге музей ретроавтомобилей | 360°

Общество 06 мая 2024, 18:02 Кинопродюсер Толчинский сообщил об идее открыть в Петербурге музей ретроавтомобилей

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Кинопродюсер и коллекционер Александр Толчинский в беседе с «Петербургским дневником» рассказал о своем желании открыть в городе на Неве музей ретромобилей. Каждый экспонат, по его словам, должен быть представлен в виде стоп-кадра из советского фильма.

Все машины, которые несколько лет собирал Александр, сейчас стоят в промзоне на улице Салова. Некоторые из них уже отреставрированы, а другие пока похожи на груду металлолома.

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«Некоторые экземпляры я находил в самых дальних уголках России, а что-то, например, привез из США, где прожил пятнадцать лет», — пояснил кинопродюсер.

Ему помогает целая команда профессионалов, которая разбирает каждую машину до основания, а затем заново собирает и вставляет недостающие детали.