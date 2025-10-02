Кинолог Уражевский высказал опасения из-за идеи запретить содержание опасных пород собак в МКД

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский высказал опасения относительно инициативы депутата Госдумы Игоря Антропенко о запрете содержания опасных пород собак в многоквартирных домах (МКД). Об этом написала «Москва 24» .

По мнению Уражевского, запрет может привести к тому, что владельцы будут избавляться от питомцев, что создаст дополнительную нагрузку на приюты и может привести к появлению потенциально опасных собак на улицах.

«Абсолютно необдуманная инициатива. Допустим, в семье есть собака опасной породы, но что с ней делать после запрета? Нужно продать квартиру, детям бросить школу, куда-то переехать?» — задается вопросом Уражевский.

Эксперт подчеркнул, что не существует опасных пород собак, а все зависит от правильного воспитания и содержания. Он также предложил повысить штрафы за неподобающее поведение животных, но при этом тщательно продумать меры, чтобы избежать злоупотреблений.