Кинолог Уражевский призвал не убегать при виде бродячих собак

Кинолог Владимир Уражевский рассказал сайту aif.ru о том, как обезопасить себя при встрече с бродячими собаками.

Специалист отметил, что лучше всего избегать мест, где могут обитать бродячие собаки. Он подчеркнул, что даже взрослому человеку может быть сложно отбиться от них при нападении, а для ребенка это и вовсе может быть опасно.

«Лучше в принципе не допускать такой ситуации — обходить стороной промзоны, складские помещения, где часто прикармливают бродячих собак. При виде собак не стоит убегать, отмахиваться от них — это вызовет еще большую агрессию», — предупредил Уражевский.

Он посоветовал при встрече с бездомными животными остановиться. Нужно быть готовым к тому, что собака может подойти, понюхать человека и уйти. В случае опасности, можно позвать кого-нибудь на помощь или попытаться забраться на дерево или другую возвышенность, добавил кинолог.