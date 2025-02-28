Кинолог Розова: при нападении собаки нельзя смотреть ей в глаза

При встрече с агрессивной собакой лучший способ избежать конфликта — обойти животное, заложив дугу. Об этом рассказала кинолог Юлия Розова в беседе с Life .

По словам эксперта, стоит сделать небольшой крюк, даже если необходимый маршрут пролегает прямо.

«Самый эффективный вариант мирного расхода — это если вы не будете идти к ней в лоб», — пояснила специалист.

Она также напомнила, что прямой взгляд в глаза воспринимается собакой как угроза, особенно если встреча происходит в замкнутом пространстве. Кроме того, кинолог посоветовала избегать резких движений и агрессивных жестов. Достаточно сказать «Фу!» или «Стоять!».