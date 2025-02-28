Кинолог Прянов: хозяева на 90% виноваты в агрессии собаки

Домашние собаки, даже принадлежащие к породам, известным своим дружелюбием, иногда неожиданно проявляют агрессию по отношению к людям. В чем причина подобных ситуаций, рассказал кинолог Олег Прянов в беседе с Ura.ru .

По его словам, в большинстве случаев ответственность за агрессивное поведение питомца лежит на его владельце.

«Когда вы слышите, что в агрессии животного на 90% виноваты хозяева, то это действительно так», — заявил эксперт.

Такая реакция, пояснил кинолог, появляется у питомцев под влиянием различных факторов, включая неправильное воспитание, жестокость, преждевременный отрыв от матери и генетическую предрасположенность. Однако главной причиной остается неспособность владельцев обеспечить необходимую социализацию и тренировку животных, заявил Прянов.