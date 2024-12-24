Кинолог Пантелеев: собаку нужно заранее готовить к новогодний фейерверкам

Кинолог Иван Пантелеев поделился с РИАМО рекомендациями по организации новогоднего праздника для собаки.

«Шум фейерверков — одна из главных проблем для собак в новогоднюю ночь», — цитирует специалиста RT.

По мнению эксперта, громкие звуки салюта и взрывы петард могут вызвать у животных сильный стресс и даже панику.

Чтобы снизить дискомфорт питомца, нужно заранее подготовить его к празднику. Следует создать спокойную и безопасную атмосферу в помещении, закрыть окна и не оставлять животное одного во время салюта.

Также рекомендуется поиграть с собакой или дать ей любимую игрушку, чтобы отвлечь от шума и переключить внимание на что-то приятное и знакомое, добавил кинолог.