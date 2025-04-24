Кинолог Голубев объяснил, что поведение собаки можно изменить похвалой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИАМО , как похвала влияет на поведение собак.

Кинолог уверен: если чаще хвалить питомца, его поведение изменится к лучшему.

Специалист объяснил: животные не всегда понимают значение похвалы. Поэтому владельцам собак стоит выработать ассоциации — приучить питомца к словам «молодец» и «умница», подкрепляя их лаской или лакомством.

Кроме того, Голубев напомнил о важности интонации: собаки тонко чувствуют эмоции хозяина, поэтому нужно спокойно говорить с питомцем. Важно по-разному реагировать на хорошее и плохое поведение, избегая повышения тона.

Кинолог также посоветовал отмечать все положительные действия питомца, передает RT. По его мнению, это поможет животному понять, чего от него хочет хозяин. А главное — начать повторять желаемые действия.

Голубев призвал проявлять эмоции к питомцу умеренно. Кроме того, он рекомендовал отказаться от вызывающих у собак стресс процедур.