Кинолог Карапетьянц указал на отсутствие необходимости в дополнительных требованиях к заводчикам
Ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц выразил сомнения в целесообразности дополнительного регулирования деятельности заводчиков домашних животных. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам эксперта, в России уже налажена эффективная система контроля.
«Все достаточно отлажено, заводчики работают, смотры лучших пород собак проходят. Заводчики понимают, что и как им делать», — подчеркнул специалист.
Карапетьянц убежден, что существующая инфраструктура вполне справляется с возложенными функциями, обеспечивая соблюдение необходимых стандартов качества и этических принципов разведения домашних животных.