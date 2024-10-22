Кинолог Голубев: запах парфюма и алкоголя вызывает агрессию у собак

Собаки имеют большое количество обонятельных рецепторов и улавливают запахи в тысячу раз лучше, чем человек. Некоторые ароматы могут отразиться на поведении животного, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Известиями».
Яркий запах парфюма и алкогольное опьянение способны вызвать у питомца агрессию. Еще один раздражитель — страх. При повышении кортизола запах человека меняется, собака может перенять стресс и проявить агрессию, добавил специалист.
Любой резкий аромат способен вывести четвероного друга из равновесия, поэтому важно соблюдать базовые правила, чтобы общение приносило радость и хозяину, и питомцу, резюмировал Голубев.
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