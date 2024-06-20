Кинолог Голубев: специальные команды отучат собаку бросаться на автомобили

Многие собаки на прогулках кидаются на автомобили, электросамокаты и велосипеды, что грозит травмой. Отучить питомцев от этого помогут специальные команды «Нельзя!» и «Ко мне!», сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, в случае плохого воспитания собаки о спокойных прогулках стоит забыть. Остановить нежелательное поведение и быстро подозвать любимца к себе в случае опасности можно именно с помощью дрессировки.

Когда собака обратит внимание на команды хозяина, стоит протянуть ей лакомство в ладони для поощрения, отметил кинолог.