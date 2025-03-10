Кинолог Голубев: регулярные прививки снижают риск инфекций у собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с сайтом «Известия» поделился рекомендациями по укреплению иммунной системы собак.

Специалист отметил необходимость регулярных прививок, подчеркнув, что это формирует иммунную память и снижает риск инфекций.

Большое значение имеет правильное питание, соответствующее возрасту и активности собаки. Однако назначение витаминов лучше доверить ветеринару, чтобы избежать вреда от неправильного выбора добавок.

Голубев также рекомендовал уделять достаточно времени физическим нагрузкам, поскольку регулярные прогулки укрепляют организм. Не стоит забывать о профилактике от гельминтов и защите от внешних паразитов, таких как блохи и клещи, вызывающих интоксикацию и снижающих иммунитет, заключил Голубев.