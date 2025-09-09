Кинолог Голубев развеял миф о том, что каждой собаке нужно рожать для здоровья

Есть мнение, что для здоровья собаки ей необходимо родить, а кобелю — вступить в вязку. Однако это не более чем миф, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с «Известиями» .

По словам эксперта, беременность и роды — сложные биологические процессы, которые требуют от организма больших усилий. Они могут стать причиной хронических заболеваний или привести к осложнениям. Кобели тоже могут измениться после вязки, что повлияет на их поведение.

«Если вам кажется, что "природа подскажет", то это отнюдь не всегда так. И помимо прочего сразу встает очевидный этический вопрос: что будет с потомством, которое стало заложником желания "дать собаке почувствовать радость материнства"», — отметил кинолог.

Голубев подчеркнул, что заниматься разведением собак могут только те, кто имеет необходимые знания и опыт.