Кинолог Голубев развеял миф о способности шерсти защищать питомца от обморожения

В зимний период владельцам собак необходимо быть особенно внимательными, так как риск переохлаждения и обморожения питомцев значительно возрастает. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью « Известиям ».

Специалист развеял миф о способности шерсти надежно защищать животное от холода. У каждой собаки есть индивидуальный температурный предел. Особо уязвимы мелкие, короткошерстные и бесшерстные породы, а также пожилые и беременные собаки.

По словам эксперта, на первой стадии переохлаждения у питомца наблюдается дрожь. При обморожении, которое чаще затрагивает уши, подушечки лап, нос, хвост и соски, повреждение тканей может стать заметным через несколько часов после прогулки. Тревожными признаками являются изменение цвета кожи и потеря чувствительности.