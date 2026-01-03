Кинолог Голубев рассказал, что не всех собак можно оставлять на передержке
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев подчеркнул важность создания комфортных условий для собак на передержке. Об этом сообщило «Радио 1».
По словам специалиста, питомцы испытывают стресс, когда остаются без хозяина, а дискомфорт в новом месте только усиливает переживания животного.
Голубев уточнил, что не всех собак целесообразно оставлять на передержке. В частности, он посоветовал брать с собой маленьких щенков, а также собак, которые недавно попали в дом или имеют поведенческие проблемы, добавил RT.