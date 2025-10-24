Кинолог Голубев призвал использовать специальный зонт для собак на прогулках в дождливую погоду
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО поделился мнением о необходимости одежды для собак во время прогулок в дождливую погоду.
«Если у вас небольшая собачка или тем более короткошерстная, в обязательном порядке необходимо приобрести непромокаемую теплую одежду», — привел слова эксперта сайт RT.
Кинолог Голубев также подчеркнул, что для обеспечения комфорта питомца во время осенних прогулок стоит использовать непромокаемую обувь, плащи или специальные зонтики для собак.
