Кинолог Голубев призвал использовать специальный зонт для собак на прогулках в дождливую погоду

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО поделился мнением о необходимости одежды для собак во время прогулок в дождливую погоду.

«Если у вас небольшая собачка или тем более короткошерстная, в обязательном порядке необходимо приобрести непромокаемую теплую одежду», — привел слова эксперта сайт RT.

Кинолог Голубев также подчеркнул, что для обеспечения комфорта питомца во время осенних прогулок стоит использовать непромокаемую обувь, плащи или специальные зонтики для собак.