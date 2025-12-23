Кинолог Голубев предупредил о стрессе у питомцев в новогоднюю ночь

Даже если питомец нормально переносит одиночество в обычное время, новогодняя ночь может вызвать у него сильный стресс. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с RT .

По словам эксперта, опасность праздника для собак заключается в резком изменении привычного ритма жизни.

«Новый год — это новые запахи, звуки, часто весьма пугающие вроде салютов, суета и шумы от соседей», — пояснил специалист.

Он добавил, что отсутствие хозяина усиливает стресс. Для снижения эмоционального напряжения у животного кинолог посоветовал создать безопасное укрытие в доме.