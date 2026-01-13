Кинолог Голубев предупредил о риске отравления питомца из-за неправильного хранения корма

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил в беседе с РИАМО , что несоблюдение правил хранения корма для домашних животных может привести к серьезным проблемам со здоровьем питомцев.

По словам эксперта, испорченная пища способна вызвать отравление животного. Кроме того, среди последствий — расстройство ЖКТ и аллергические реакции.

Для безопасного хранения корма Голубев рекомендовал использовать сухие темные места, удаленные от труб и батарей. Подойдут непрозрачные контейнеры с герметичной крышкой, добавил NEWS.ru.