Кинолог Голубев предупредил, что законодательство запрещает самостоятельно хоронить умерших питомцев
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал RT, что законодательство запрещает гражданам самостоятельно хоронить своих умерших питомцев.
Он отметил, что смерть домашнего животного — тяжелая тема для любого хозяина, но столкнуться с этим может каждый. По словам Голубева, согласно закону, тело умершего питомца относится к биологическим отходам, поэтому запрещено самостоятельно хоронить его во дворе, в лесу или на дачном участке, а также выбрасывать в мусорный контейнер.
Эксперт пояснил, что основным документом по этой теме являются обновленные правила Минсельхоза России об утилизации биологических отходов, которые вступят в силу с 1 марта 2025 года.
«Закон предлагает несколько вариантов, и самый простой, понятный и цивилизованный из них — кремация. Но стоит помнить, что до этого обязательно необходимо связаться с ветслужбой и сообщить о смерти питомца. Желательно это сделать в течение суток», — подчеркнул он.
Организовать кремацию можно тремя способами: обратиться в ветеринарную клинику, воспользоваться услугами специального ритуального бюро для животных или сдать тело в пункт приема останков животных.
Классическое захоронение в земле запрещено, однако в некоторых крупных городах, включая Москву, существуют кладбища для домашних животных, где за плату и с соблюдением санитарных норм можно захоронить урну с прахом после кремации.