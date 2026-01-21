Кинолог Голубев предупредил, что законодательство запрещает самостоятельно хоронить умерших питомцев

Он отметил, что смерть домашнего животного — тяжелая тема для любого хозяина, но столкнуться с этим может каждый. По словам Голубева, согласно закону, тело умершего питомца относится к биологическим отходам, поэтому запрещено самостоятельно хоронить его во дворе, в лесу или на дачном участке, а также выбрасывать в мусорный контейнер.

Эксперт пояснил, что основным документом по этой теме являются обновленные правила Минсельхоза России об утилизации биологических отходов, которые вступят в силу с 1 марта 2025 года.

«Закон предлагает несколько вариантов, и самый простой, понятный и цивилизованный из них — кремация. Но стоит помнить, что до этого обязательно необходимо связаться с ветслужбой и сообщить о смерти питомца. Желательно это сделать в течение суток», — подчеркнул он.

Организовать кремацию можно тремя способами: обратиться в ветеринарную клинику, воспользоваться услугами специального ритуального бюро для животных или сдать тело в пункт приема останков животных.

Классическое захоронение в земле запрещено, однако в некоторых крупных городах, включая Москву, существуют кладбища для домашних животных, где за плату и с соблюдением санитарных норм можно захоронить урну с прахом после кремации.