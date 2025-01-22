Кинолог Голубев посоветовал зимой не менять рацион домашних питомцев

Зимой домашние животные могут снижать свою активность и чаще выпрашивать еду вне установленного режима. Смена питания зимой на более калорийный тип может привести к набору лишнего веса. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью «Известиям» .

«Все-таки сейчас зимой домашние собаки не особо мерзнут, в отличие от их предков, живущих на улице.<…> Поэтому, если этого не предусмотрел ветеринарный врач, менять что-то в рационе любимца не нужно», — отметил специалист.

Он объяснил, что в квартирах для питомцев созданы комфортные условия в любое время года — теплое помещение и регулярная еда. От холода и ветра на прогулках собак чаще всего защищает специальная одежда, поэтому их обменные процессы не нарушаются, заключил Голубев.