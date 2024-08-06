Кинолог Голубев посоветовал россиянам не выгуливать домашних питомцев во время жары

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с изданием РИАМО призвал владельцев собак не выгуливать своих питомцев во время жаркой погоды.

По словам эксперта, собаки страдают от жары не меньше, чем их хозяева.

«Летом собаки могут меньше двигаться из-за жары и даже отказываться от приема пищи. Некоторые владельцы вынуждено уменьшают время выгула из-за жаркой погоды и риска получить тепловой удар», — процитировал сайт kp.ru кинолога.

Голубев порекомендовал ходить на прогулку с питомцем либо рано утром, либо поздним вечером.

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

Сказки не вышло? История любви и расставаний Джей Ло и Бена Аффлека

Докс, доксинг и сват. Что это такое и как защитить себя в интернете

В Госдуме предложили запретить астрологов и тарологов. Почему они никуда не денутся?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте