Кинолог Голубев посоветовал россиянам не выгуливать домашних питомцев во время жары

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с изданием РИАМО призвал владельцев собак не выгуливать своих питомцев во время жаркой погоды.

По словам эксперта, собаки страдают от жары не меньше, чем их хозяева.

«Летом собаки могут меньше двигаться из-за жары и даже отказываться от приема пищи. Некоторые владельцы вынуждено уменьшают время выгула из-за жаркой погоды и риска получить тепловой удар», — процитировал сайт kp.ru кинолога.

Голубев порекомендовал ходить на прогулку с питомцем либо рано утром, либо поздним вечером.