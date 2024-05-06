Кинолог Голубев: не стоит оставлять питомцев в сомнительных зоогостиницах | 360°

Общество 06 мая 2024, 11:28 Кинолог Голубев: не стоит оставлять питомцев в сомнительных зоогостиницах

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Многие владельцы питомцев не знают, куда пристроить своих любимцев на время отпуска. В таких случаях можно рассмотреть вариант размещения в зоогостиницах, однако не стоит отдавать предпочтение сомнительным организациям, сообщил кинолог Владимир Голубев РИАМО.

По словам специалиста, зоогостиницы должны соответствовать определенным стандартам. Так, у них обязательно должны быть сертификаты и документы на соответствие ГОСТу, ветеринарное обслуживание с квалифицированными сотрудниками.

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С владельцем питомца заключается договор, в котором прописана подробная информация о постояльце. Если хоть один из этих пунктов не соблюдается, нужно поискать для животного другое место, отметил Голубев.