Кинолог Голубев: маркировка питомцев в РФ повысит уровень ответственности хозяев

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о плюсах маркировки и всеобщего учета питомцев в РФ. Слова эксперта опубликовали « Известия ».

По его мнению, такие меры повысят уровень персональной ответственности владельцев домашних животных. Кроме того, правила помогут привлечь хозяина к ответственности, если тот, например, выбросит четвероногого друга.

Голубев также отметил, что данная процедура упростит создание единой базы. Там будут храниться полноценные систематизированные данные, добавил «ФедералПресс».