Кинолог Голубев: маркировка питомцев в РФ повысит уровень ответственности хозяев

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о плюсах маркировки и всеобщего учета питомцев в РФ. Слова эксперта опубликовали «Известия».

По его мнению, такие меры повысят уровень персональной ответственности владельцев домашних животных. Кроме того, правила помогут привлечь хозяина к ответственности, если тот, например, выбросит четвероногого друга.

Голубев также отметил, что данная процедура упростит создание единой базы. Там будут храниться полноценные систематизированные данные, добавил «ФедералПресс».

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