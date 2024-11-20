Кинокритик Григорьев назвал недопустимой нецензурную лексику в фильмах, которые транслируют на ТВ

Нецензурная лексика в фильмах может быть оправдана и даже необходима для демонстрации накала страстей или передачи эмоций какой-то сцены, но при этом важно помнить, на какого зрителя направлена картина. Таким мнением с Gazeta.SPb поделился кинокритик Роман Григорьев.
По его словам, допустимо, если все слова оставят в соответствии с задумкой режиссера без цензуры, если речь идет о закрытых показах или фестивалях, где тщательно следят за соблюдением зрителями указанной в картине возрастной категории.
Если же речь идет о телевидении или кинотеатрах, куда дети имеют свободный доступ, то нецензурная лексика там недопустима, подчеркнул критик.
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