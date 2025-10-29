Киберполиция составила памятку для защиты личных данных при продаже телефона

Сотрудники киберполиции поделились рекомендациями по подготовке смартфонов на базе Android и iOS к продаже, сообщила «Мойка78» .

Для устройств на Android первым делом советуют активировать шифрование в разделе «Настройки» — «Безопасность». Это поможет защитить файлы. Затем следует вручную удалить все аккаунты, включая Google и Samsung, через «Настройки» — «Аккаунты». После этого нужно выполнить сброс до заводских настроек через «Настройки» — «Система» — «Удаление всех данных», отметила газета «Петербургский дневник».

Владельцам iOS-устройств нужно сначала выйти из iCloud в «Настройки» — имя пользователя — «Выйти» и отключить функцию «Найти iPhone». Затем следует стереть все данные в «Настройки» — «Передача или сброс iPhone» — «Стереть контент и настройки».

Полная очистка подтверждается появлением окна активации на экране приветствия. В завершение рекомендуется извлечь SIM-карту и хранить ее отдельно или утилизировать.