Киберэксперт Зыков рекомендовал пользоваться номером телефона минимум раз в три месяца

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков рассказал RT о последствиях длительного неиспользования телефонного номера. По его словам, чтобы оператор не счел номер неактивным, необходимо использовать его хотя бы раз в три месяца, а лучше — совершать платное действие раз в месяц.

«Если ничего не делать, то оператор связи заберет номер как неиспользованный, а значит, его могут получить другие люди, просто купив у оператора связи», — пояснил эксперт.

В этом случае новый владелец номера может попытаться получить доступ к социальным сетям, мессенджерам, банковским приложениям и государственным услугам, зарегистрированным на этот номер. Это можно сделать через сервис восстановления пароля, а некоторые сервисы даже предлагают войти в аккаунт по номеру телефона, предупредил специалист.