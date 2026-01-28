Киберэксперт Зыков предупредил о существовании цифровой фабрики фальшивых документов
Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков рассказал RT, что мошенники используют полноценную систему для создания поддельных документов.
Специалист объяснил, что такая цифровая фабрика содержит заранее загруженные шаблоны документов. На компьютере в нужные поля подставляются данные: фамилия, дата, номер документа. Для визуального правдоподобия используется шрифт, имитирующий рукописный текст.
Если внимательно присмотреться к таким документам, можно заметить повторяющиеся буквы и цифры, написанные словно под копирку, подчеркнул эксперт.