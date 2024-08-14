Киберэксперт Вураско рассказал о новой схеме мошенничества с цифровым рублем

Киберэксперт Александр Вураско предупредил россиян о появлении схемы мошенничества с новой валютной единицей. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалист пояснил, что злоумышленники стали создавать интернет-ресурсы, обещающие гражданам получение цифрового рубля. Данная форма валюты сейчас проходит тестирование, напомнил Вураско.

По его словам, на соответствующих сайтах пользователей просят ввести учетные данные банковского аккаунта. В результате аферисты могут завладеть денежными средствами своих жертв, добавил сайт KP.RU.

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