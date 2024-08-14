Киберэксперт Вураско рассказал о новой схеме мошенничества с цифровым рублем
Киберэксперт Александр Вураско предупредил россиян о появлении схемы мошенничества с новой валютной единицей. Об этом сообщила «Газета.ru».
Специалист пояснил, что злоумышленники стали создавать интернет-ресурсы, обещающие гражданам получение цифрового рубля. Данная форма валюты сейчас проходит тестирование, напомнил Вураско.
По его словам, на соответствующих сайтах пользователей просят ввести учетные данные банковского аккаунта. В результате аферисты могут завладеть денежными средствами своих жертв, добавил сайт KP.RU.
Тысячи нарушений выявили в работе полиции Екатеринбурга
Чрезвычайное положение ввели в Ингушетии после гибели урожая
Специалисты из Дубны внедрили эффективные методики реабилитации инвалидов
Мосбиржа раскрыла причину остановки торгов на фондовом рынке
Завод электрооборудования в Щелкове расширит производство
ВСУ разрушили православный храм в Курской области
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте