Киберэксперт Вураско рассказал о новой схеме мошенничества с цифровым рублем

Киберэксперт Александр Вураско предупредил россиян о появлении схемы мошенничества с новой валютной единицей. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Специалист пояснил, что злоумышленники стали создавать интернет-ресурсы, обещающие гражданам получение цифрового рубля. Данная форма валюты сейчас проходит тестирование, напомнил Вураско.

По его словам, на соответствующих сайтах пользователей просят ввести учетные данные банковского аккаунта. В результате аферисты могут завладеть денежными средствами своих жертв, добавил сайт KP.RU.