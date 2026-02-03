Киберэксперт Силаев предупредил об использовании нейросетей для атак на сайтах знакомств

В современном мире поиск отношений через интернет может быть связан с новыми рисками. Злоумышленники применяют искусственный интеллект и глубокое понимание психологии людей для своих мошеннических схем. Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал RT , что атаки на сайтах знакомств используют уязвимости, связанные с чувством одиночества и социальной изоляции.

С помощью генеративных нейросетей создаются фотографии и даже короткие видео с привлекательными лицами, которых не существует в реальности.

После создания визуальной легенды начинается этап интенсивного эмоционального вовлечения. Разработанные языковые модели обеспечивают глубоко персонализированную переписку, анализируя ответы жертвы и адаптируя стиль общения, темы и эмоциональный окрас сообщений под ее ожидания. Это создает иллюзию идеальной совместимости.

Как только злоумышленник установит прочную эмоциональную связь, он начинает искусственно создавать барьеры для реального общения. Под предлогом тяжелой личной истории или травмы он уклоняется от видеозвонков и личных встреч. Параллельно в диалог внедряется тема финансов. Собеседнику могут демонстрировать мнимые успехи в инвестициях или торговле криптовалютой, формируя образ финансово грамотного человека, либо же рассказывать о внезапно свалившихся проблемах, требующих средств.

Финал схемы всегда предсказуем — это прямая просьба о денежном переводе. Для защиты от подобных атак необходимо придерживаться ряда правил. Главное — обязательная верификация через видеосвязь. Важно провести именно живой разговор, а не довольствоваться заранее присланной записью.