Киберэксперт Рыбников указал на отсутствие лазеек для разблокировки смартфона

Забытый пароль или графический ключ от смартфона могут поставить пользователей перед выбором между безопасностью и риском потери личных данных. Об этом рассказал преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников в беседе с RT .

По его словам, современные технологии не оставляют простых лазеек для разблокировки устройства, чтобы оно не могло быть легко взломано посторонним человеком.

«Для смартфонов на Android основным ключом является учетная запись Google, к которой привязан телефон. Через сервис восстановления на сайте Google можно попытаться удаленно сбросить блокировку, подтвердив свою личность», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на iOS. В таком случае единственным надежным инструментом является связка из компьютера и программы для восстановления.