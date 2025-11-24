Киберэксперт Рыбников предупредил, что новогодние цифровые открытки могут представлять серьезную опасность

Новогодние цифровые открытки могут представлять серьезную опасность. Как предупреждает эксперт, проблема кроется не в самих изображениях или анимации, а в механизме их доставки. Чаще всего злоумышленники используют гиперссылки, которые сопровождают поздравительные сообщения. Об этом RT рассказал преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

Он сообщил: «Переход по подобной ссылке может перенаправлять пользователя на фишинговый ресурс, визуально имитирующий интерфейс популярного сервиса или страницы авторизации. Целью таких страниц является хищение учетных данных, персональной информации или реквизитов банковских карт».

Опасность представляют и файлы, передаваемые под видом открыток. Злоумышленники могут использовать исполняемые файлы с двойными расширениями, например, Открытка.jpg.exe. В условиях, когда в операционной системе скрыт показ расширений, такой файл визуально неотличим от изображения. Запуск подобного объекта приводит к установке вредоносного ПО.

Для минимизации рисков рекомендуется придерживаться базовых практик информационной безопасности: относиться с осторожностью к сообщениям от неизвестных отправителей, избегать перехода по подозрительным ссылкам и не вводить персональные данные на сомнительных ресурсах.