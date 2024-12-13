Киберэксперт Клименко назвал регулирование видеоигр избыточным и неоправданным

По мнению председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, госрегулирование в сфере компьютерных игр — это неоправданная и избыточная мера. Об этом он сообщил Общественной Службе Новостей .

Эксперт отметил, что видеоигры — это сфера, которую должны регулировать представители игровых ассоциаций, а никак не депутаты. Уже действует закон, согласно которому нужно проходить авторизации через отечественные платформы, введение дополнительных мер, например, прокатного удостоверения, — это избыточно.

Клименко подчеркнул, что реализация законов, предлагаемых депутатами, как правило, вызывает больше вопросов, чем действительно помогает.