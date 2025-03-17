Киберэксперт Блезнеков: мошенники используют десятки схем с «инвестициями»

Глава направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора «Телеком биржа» Александр Блезнеков в разговоре с сайтом RT предупредил о десятках схем махинаций с «инвестициями».

По словам эксперта, злоумышленники предлагают вкладывать средства в акции нефтегазовых или фармацевтических компаний, золото, криптовалюты и обещают быструю прибыль.

«Финансовые эксперты», с которыми могут связаться жертвы, обычно советуют, во что лучше вложиться или какие активы купить. Их цель — убедить человека вложить как можно больше денег. Мошенники создают ощущение срочности, играют на страхе упущенной выгоды и показывают меняющиеся цифры на фейковом сайте. Иногда они даже переводят жертве небольшую сумму под видом прибыли, чтобы заставить вкладывать еще.

Блезнеков уточнил, что звонки от аферистов навязчивые и поступают с мобильного или скрытого номера. Чтобы не стать жертвой, надо помнить: легких денег не бывает.