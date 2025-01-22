Киберэксперт Бедеров: аферисты обманывают детей через онлайн-игры и запугивание

Директор департамента расследований T.Hunter и эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров раскрыл причины популярности схем обмана детей среди мошенников. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, такая аудитория особенно привлекательна для аферистов, так как дети часто не обладают развитыми навыками критического мышления. Злоумышленники используют простые уловки для манипуляций, например через онлайн-игры или запугивание.

«То есть ребенок неадекватно воспринимает даже проблему доксинга на сегодня, то есть распространение личных данных третьими лицами в публичном поле. Поэтому внушить ребенку значимость той или иной проблематики достаточно просто», — отметил специалист.

Он посоветовал объяснить детям, что для онлайн-платежей предназначена отдельная карта с ограниченным балансом.