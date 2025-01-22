Киберэксперт Бедеров: аферисты обманывают детей через онлайн-игры и запугивание
Директор департамента расследований T.Hunter и эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров раскрыл причины популярности схем обмана детей среди мошенников. Об этом сообщил RT.
По словам эксперта, такая аудитория особенно привлекательна для аферистов, так как дети часто не обладают развитыми навыками критического мышления. Злоумышленники используют простые уловки для манипуляций, например через онлайн-игры или запугивание.
«То есть ребенок неадекватно воспринимает даже проблему доксинга на сегодня, то есть распространение личных данных третьими лицами в публичном поле. Поэтому внушить ребенку значимость той или иной проблематики достаточно просто», — отметил специалист.
Он посоветовал объяснить детям, что для онлайн-платежей предназначена отдельная карта с ограниченным балансом.