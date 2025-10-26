Киберэксперт Аверьянов рассказал, что кодовое слово поможет защитить членов семьи от мошенников

Генеральный директор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов поделился с RT методами, которые помогут понять, что с вами общается не знакомый человек, а злоумышленник, взломавший его аккаунт.

По словам эксперта, необычное поведение и стиль общения могут быть первым признаком взлома. Так, аферисты обычно начинают диалог с фраз вроде «Срочно нужна помощь, попал в беду» или «Переведи деньги на карту, потом объясню». Еще один тревожный сигнал — отказ от личного контакта.

«Мошенники избегают голосовых звонков или видеосвязи, ссылаясь на плохую связь или разряженный телефон», — предупредил эксперт.

Эффективным методом защиты может стать использование кодового слова или фразы, известного только вам и вашим близким. Их необходимо запрашивать при подозрительных сообщениях, заключил Аверьянов.