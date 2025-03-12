Кеворкову приговорили к штрафу и освободили в зале суда

Суд приговорил Кеворкову к штрафу в 600 тысяч рублей и освободил из-под стражи

Второй Западный окружной военный суд приговорил журналистку Надежду Кеворкову* к штрафу в 600 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма, в зале суда ее освободили из-под стражи. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Кеворковой* назначили наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей, ее освободили из-под стражи в зале суда», — сообщил источник.

Государственное обвинение в ходе прений ранее просило приговорить Кеворкову* к шести годам лишения свободы, запретом пять лет администрировать страницы в интернете и штрафу в 500 тысяч рублей.

Защита настаивала на оправдании обвиняемой по одному эпизоду, а также назначении не связанного с лишением свободы наказания — по-другому.

Кеворкову* обвиняли в оправдании терроризма за две публикации Telegram-канале. Один про движение Талибан**, второй — перепост материала от 2010 года за авторством журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик.

* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов

** движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ.