Каток на Конюшенной площади в Петербурге откроют 13 декабря

Новогодний каток на Конюшенной площади в Петербурге в этом году начнет работать обычного. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

В этом году открытие будет сопровождаться ледовым шоу по мотивам «Щелкунчика». Каток будет работать до 12 января, и за это время петербуржцам и туристам покажут множество представлений.

За последние четыре года каток на Конюшенной уже стал традиционной составляющей новогдних гуляний в Северной столице, подчеркнул директор Санкт-Петербургского ледового театра Никита Константинов.

Отмечается, что на площади будет работать прокат коньков, одновременно находиться на катке смогут до сотни человек.