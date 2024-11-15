Каток на Конюшенной площади в Петербурге откроют 13 декабря
Новогодний каток на Конюшенной площади в Петербурге в этом году начнет работать обычного. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
В этом году открытие будет сопровождаться ледовым шоу по мотивам «Щелкунчика». Каток будет работать до 12 января, и за это время петербуржцам и туристам покажут множество представлений.
За последние четыре года каток на Конюшенной уже стал традиционной составляющей новогдних гуляний в Северной столице, подчеркнул директор Санкт-Петербургского ледового театра Никита Константинов.
Отмечается, что на площади будет работать прокат коньков, одновременно находиться на катке смогут до сотни человек.
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