Кашпировский заявил, что не знает целителя Коновалова

Экстрасенс Анатолий Кашпировский опроверг наличие конфликта с целителем Сергеем Коноваловым, отметив в интервью «Постньюс», что не знаком с ним и не имеет информации о его деятельности.
Ранее СМИ сообщали о том, что Кашпировский обвинял Коновалова в плагиате и называл его шарлатаном. Экстрасенс назвал эти утверждения необоснованными и подчеркнул, что у него нет официальных представителей.
Кашпировский снова начал проводить сеансы по всей России, на которых, как утверждается, проходят массовые излечения.
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