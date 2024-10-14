Кашпировский заявил, что не знает целителя Коновалова

Экстрасенс Анатолий Кашпировский опроверг наличие конфликта с целителем Сергеем Коноваловым, отметив в интервью «Постньюс» , что не знаком с ним и не имеет информации о его деятельности.

Ранее СМИ сообщали о том, что Кашпировский обвинял Коновалова в плагиате и называл его шарлатаном. Экстрасенс назвал эти утверждения необоснованными и подчеркнул, что у него нет официальных представителей.

Кашпировский снова начал проводить сеансы по всей России, на которых, как утверждается, проходят массовые излечения.