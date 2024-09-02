Карьерный консультант Семенова: оскорбительные посты в соцсетях могут затруднить поиск работы

Цифровой след в социальных сетях способен оказать влияние на продвижение по служебной лестнице. Об этом рассказала карьерный консультант Оксана Семенова в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, негативные и оскорбительные публикации могут разрушить карьеру. Кроме того, подобные посты нередко затрудняют поиск работы или партнеров.

Эксперт также призвала не размещать в соцсетях конфиденциальную информацию о компании и ее клиентах. Речь идет о финансовых данных и коммерческой тайне, пояснила Семенова.