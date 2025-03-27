Карьерный эксперт Валинуров: непрерывное обучение — ключ к успеху

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров в интервью Общественной Службе Новостей рассказал, как стать востребованным специалистом и достичь успехов в карьере.

Эксперт объяснил, что залог успеха — это непрерывное саморазвитие и обучение новым навыкам. Валинуров уверен: повышение квалификации — постоянный процесс. Обучаться можно разными способами. Например, приходить на отраслевые мероприятия и конференции. Для этого не обязательно получать дополнительное образование в вузе или степень MBA.

Специалист подчеркнул, что важно сочетать обучение по профессии с развитием других навыков. Например, работы с искусственным интеллектом. Это относится практически ко всем профессиям, связанным с умственным трудом.

Не менее важно уметь общаться с другими людьми. Soft skills помогают решать рабочие задачи и продвигаться по карьерной лестнице. Поэтому надо развивать критическое мышление и коммуникацию, отметил Валинуров.