Карьерный эксперт Валинуров: любой бизнес ежегодно трансформируется почти на 100%

До 60% мировых компаний к 2030 году перейдут на более глубокую цифровизацию. Об этом говорится в исследовании Всемирного экономического форума. Документ раскритиковал карьерный консультант Ильгиз Валинуров в разговоре с Общественной Службой Новостей .

«Возможно, в мире кто-то еще живет вчерашними реалиями, но в России практически любой бизнес трансформируется почти на 100% ежегодно», — заявил специалист.

В ближайшее время одним из важнейших навыков станет умение работать с искусственным интеллектом. Валинуров посоветовал специалистам постоянно учиться и осваивать новые компетенции, особенно в области менеджмента и эмоционального интеллекта.

Эксперт уверен, что профессии не исчезнут, но сильно изменятся, и важно уметь применять современные технологии для повышения эффективности.