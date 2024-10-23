Карьерный эксперт Семеренко посоветовал выбирать одежду спокойных тонов на онлайн-собеседование

Все чаще организации выбирают для собеседований дистанционный формат. Это экономит время и ресурсы всех участников процесса. Однако соискателю не стоит забывать о важных правилах для успешного интервьюирования рекрутером. О них рассказал карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко в разговоре с «Известиями».
По его словам, при выборе одежды для онлайн собеседования необходимо остановиться на светлых оттенках, избегая вещей в клетку и полоску. В ходе встречи лучше всего смотреть прямо в камеру, а не на изображение собеседника, чтобы создать видимость зрительного контакта.
Кроме того, важно заранее проверить все технические моменты, чтобы избежать неловких ситуаций или вовсе не сорвать собеседование неисправным микрофоном или камерой, добавил специалист.
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