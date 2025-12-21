Карьерный эксперт Семеренко посоветовал держать эмоциональную дистанцию с токсичным руководителем

Токсичное поведение руководителя может привести к профессиональному выгоранию и увольнениям сотрудников. Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко рассказал «Известиям» , как защитить себя от негативного влияния начальника.

По словам эксперта, токсичное поведение руководителя создает в коллективе атмосферу неопределенности. Сотрудники тратят ментальные ресурсы не на выполнение задач, а на угадывание настроения начальника. Это снижает продуктивность и качество решений.

«Особенно страдают ответственные и сопереживающие сотрудники, которые невольно берут на себя эмоциональный груз других», — отметил Семеренко.

Чтобы противостоять этому, специалист рекомендовал освоить стратегию осознанной защиты. Первый принцип — эмоциональное дистанцирование. Нужно научиться не принимать раздражительность начальника на свой счет и разделять его профессиональную роль и личное настроение.

Второй принцип — последовательный фокус на факты и результаты. В общении следует переводить диалог в деловое русло, концентрируясь на конкретных данных, сроках и результатах. Например, на резкую реплику лучше ответить уточняющим вопросом о деталях задачи.

Такие навыки полезны не только как реакция на сложную ситуацию, но и как часть эмоциональной устойчивости. Умение управлять своей реакцией и сохранять профессиональную дистанцию помогает минимизировать стресс и поддерживать личную эффективность, подчеркнул Семеренко