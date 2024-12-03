Карьерный эксперт Семеренко посоветовал дарить коллегам на Новый год сертификаты и книги

Карьерный эксперт Святослав Семеренко в разговоре с РИАМО дал советы россиянам по поводу того, что можно подарить коллегам на Новый год. Хорошими подарками он назвал сертификаты, канцелярию и книги.

Собеседник считает, что сертификат даст возможность получателю купить именно то, что ему действительно нужно.

«Если вы не уверены в предпочтениях коллеги, то сертификат станет универсальным и практичным вариантом», — процитировал «ФедералПресс» Семеренко.

Можно также обратить внимание на антистресс-презенты, настольные игры, массажные подушки, эфирные масла и аромасвечи. На взгляд эксперта, все вышеперечисленные подарки придутся кстати в период напряженной работы.