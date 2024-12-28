Карьерный эксперт Семеренко назвала сон главным фактором поддержания бодрости

Карьерный консультант центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко поделилась с RT советами по сохранению бодрости на работе в зимний период.

Один из ключевых факторов поддержания энергичности — полноценный сон. Старайтесь придерживаться режима отдыха даже в выходные. Зимой сложнее просыпаться из-за темноты за окном. Включите свет, откройте форточку для притока свежего воздуха и выполните разминку. Физическая активность и яркое освещение помогают быстрее взбодриться. За час до сна выключите все электронные устройства, примите горячую ванну или прочтите книгу, чтобы легче заснуть вечером, посоветовала эксперт.

Семеренко также рекомендовала не пренебрегать физическими нагрузками, даже если сложно встать с постели.