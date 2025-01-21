Карьерный эксперт Семенова: при потере работы помогут курсы переквалификации

Многие специалисты, работающие на международных рынках или сотрудничавшие с иностранными компаниями, столкнулись с потерей работы. Однако паника не является выходом из сложившейся ситуации, отметила карьерный консультант Оксана Семенова в интервью радио Sputnik.
Специалист предложила несколько способов адаптации к новым реалиям: оценка сильных сторон, прохождение курсов повышения квалификации, смена профессии или занятие фрилансом.
Она также порекомендовала использовать социальные сети и профессиональные платформы для поиска вакансий и налаживания деловых контактов. Семенова напомнила, что фриланс и открытие собственного дела могут стать новыми возможностями для заработка.
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